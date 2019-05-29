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РИА Новости

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Вчера, 18:02
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САРАТОВ, 29 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура. В результате Вольский районный суд отправил подростка под стражу на два месяца.
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Юноше предъявили обвинения в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Вину он не признал.
"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", — процитировал слова подростка представитель суда.
Инцидент в школе №4 в поселке Большевик в Вольске произошел накануне утром. Четырнадцатилетний ученик сначала бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с зажигательной смесью, затем еще одну — в коридор, но там возгорания не произошло. После этого он ударил 12-летнюю девочку топором по голове и попытался скрыться.
Вскоре его задержали, у него дома провели обыски. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, юноша с 2017 года состоит на учете у психиатра, учился он плохо.
Раненую девочку доставили в реанимацию местной больницы, а затем перевезли санавиацией в Саратов. Сейчас врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Кроме того, ей потребуется помощь психиатра.
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