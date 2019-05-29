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РИА Новости

В Татарстане ищут мужчину, сбежавшего из суда после оглашения приговора

Вчера, 17:59
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КАЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Полицейские разыскивают в Казани мужчину, который ушел из суда после вынесения ему приговора, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Казани.
По информации источника в правоохранительных органах, в среду днем подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, выслушал приговор Ново-Савиновского районного суда Казани, назначившего ему наказание в виде реального лишения свободы на 10 месяцев, отпросился в туалет и покинул здание суда. Согласно информации на сайте суда, мужчина обвинялся по статье "Мошенничество".
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подсудимого", - сказал представитель УМВД Казани.
Полиция. Архивное фото
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