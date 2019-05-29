В Татарстане ищут мужчину, сбежавшего из суда после оглашения приговора

КАЗАНЬ, 29 мая - РИА Новости. Полицейские разыскивают в Казани мужчину, который ушел из суда после вынесения ему приговора, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Казани.

По информации источника в правоохранительных органах, в среду днем подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, выслушал приговор Ново-Савиновского районного суда Казани, назначившего ему наказание в виде реального лишения свободы на 10 месяцев, отпросился в туалет и покинул здание суда. Согласно информации на сайте суда, мужчина обвинялся по статье "Мошенничество".