В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.
"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — пояснил Сила.
Накануне рано утром косовоалбанская полиция начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север самопровозглашенной республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью". Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин поток и вступили в столкновения с полицией. Звучали сирены воздушной тревоги, стрельба.
Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.
Как заявили в полиции, Краснощеков вместе с сотрудником местной организации находился в автомобиле ООН, который присутствовал при устранении баррикад. Оба они были задержаны как участники беспорядков.
Российский МИД назвал задержание россиянина вопиющим актом и потребовал немедленно освободить его. Вскоре стало известно, что Краснощекова освободили.
28 мая, 18:31"Речь идет об устрашении". Силовая акция Приштины в сербской части КосовоПолиция Косово освободила задержанного ранее россиянина ‒ сотрудника миссии ООН. Ситуацию на севере края, где косовская полиция сегодня проводила силовую операцию, прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты и очевидцы.
Состояние здоровья
Во время спецоперации Краснощеков был ранен, его доставили в местную больницу. Россиянин получил травму головы и перелом скуловой кости, рассказал РИА Новости доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы.
По словам врача, эти травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.
"Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен", — заявил доктор.
Позже стало известно, что Краснощекова перевезут для дальнейшего лечения в Белград. Когда он сможет восстановиться, пока неизвестно.
СК начал проверку
Российский Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на Краснощекова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В СК отметили, что "недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения".
"Проведение доследственной проверки необходимо для тщательного исследования всех обстоятельств случившегося и в целях правовой оценки совершенных в отношении российского гражданина противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета", — говорится в сообщении.
28 мая, 16:19Сербский эксперт: происходящее на севере Косово ‒ провокацияВласти Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, задержали 19 человек. В ходе акции пострадали сотрудники миссии ООН, в том числе гражданин России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik бывший глава Генштаба Югославии Бранко Крга.
Реакция России
Ситуацию в Косово прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он задался вопросом, кому выгодны подобные провокации.
"Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении России. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", — сказал министр по итогам переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром.
По словам Лаврова, этой цели было подчинено все при решении вопроса о государственном наименовании Македонии.
"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", — отметил глава МИД.
В более конкретном плане происходящее стало результатом попустительства со стороны и ЕС, и НАТО, заключил он.
28 мая, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Что говорят в ЕС
В Евросоюзе заявили, что полицейская операция в Косовска-Митровице должна проводиться в соответствии с законом.
"Поддержание верховенства права, включая презумпцию невиновности, является целью, за которую ЕС решительно выступает", — сказал РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС,
Он подчеркнул, что полицейские операции должны "создавать уверенность в верховенстве права" среди всех общин.
"Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — отметил собеседник агентства.
Конфликт в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран. Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.