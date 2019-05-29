В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — пояснил Сила.

Накануне рано утром косовоалбанская полиция начала спецоперацию: десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на сербский север самопровозглашенной республики и начали обыски и задержания "в рамках борьбы с оргпреступностью". Местные сербы возвели баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин поток и вступили в столкновения с полицией. Звучали сирены воздушной тревоги, стрельба.

Были задержаны десятки сербов, а также двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.

Как заявили в полиции, Краснощеков вместе с сотрудником местной организации находился в автомобиле ООН, который присутствовал при устранении баррикад. Оба они были задержаны как участники беспорядков.

Российский МИД назвал задержание россиянина вопиющим актом и потребовал немедленно освободить его. Вскоре стало известно, что Краснощекова освободили.

Состояние здоровья

Во время спецоперации Краснощеков был ранен, его доставили в местную больницу. Россиянин получил травму головы и перелом скуловой кости, рассказал РИА Новости доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы.

По словам врача, эти травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.

"Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен", — заявил доктор.

Позже стало известно, что Краснощекова перевезут для дальнейшего лечения в Белград. Когда он сможет восстановиться, пока неизвестно.

СК начал проверку

Российский Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на Краснощекова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что "недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения".

"Проведение доследственной проверки необходимо для тщательного исследования всех обстоятельств случившегося и в целях правовой оценки совершенных в отношении российского гражданина противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета", — говорится в сообщении.

Реакция России

Ситуацию в Косово прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он задался вопросом, кому выгодны подобные провокации.

"Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении России. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", — сказал министр по итогам переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром.

По словам Лаврова, этой цели было подчинено все при решении вопроса о государственном наименовании Македонии.

"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", — отметил глава МИД.

В более конкретном плане происходящее стало результатом попустительства со стороны и ЕС, и НАТО, заключил он.

Что говорят в ЕС

В Евросоюзе заявили, что полицейская операция в Косовска-Митровице должна проводиться в соответствии с законом.

"Поддержание верховенства права, включая презумпцию невиновности, является целью, за которую ЕС решительно выступает", — сказал РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС,

Он подчеркнул, что полицейские операции должны "создавать уверенность в верховенстве права" среди всех общин.

"Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — отметил собеседник агентства.

Конфликт в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.