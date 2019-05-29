В США отметили профессиональный диалог с Россией по линии военных

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США и России удавалось в последние четыре года поддерживать профессиональный диалог по линии военных, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Все началось с создания эффективного механизма предотвращения конфликтов в Сирии. С тех пор мы вели диалог почти по всем вопросам, связанным с безопасностью наших стран", - заявил Данфорд, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне.

Генерал напомнил, что когда он в 2015 году занял свой пост, военные двух стран на протяжении почти двух лет (начиная с событий в Крыму) практически не поддерживали контактов. Позднее была достигнута договоренность о таких контактах по линии начальников генштабов двух стран. С российской стороны в дискуссиях принимал участие начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Данфорд напомнил, что по взаимной договоренности они решили не раскрывать детали таких дискуссий публично.

По его словам, "последнее, что мы могли себе позволить, - это политизировать наши отношения".