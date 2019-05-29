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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани призвал к возрождению рыбохозяйственного комплекса

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал представителей рыбной отрасли приложить максимум усилий для возрождения рыбохозяйственного комплекса Кубани и нарастить объемы добычи до промысловых объемов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что губернатор посетил рыбодобывающие предприятия Приморско-Ахтарского района. Муниципалитет является одним из ведущих в крае по промышленному рыболовству в Азовском и Черном морях. В прошлом году общий объем добычи рыбы составил 1,7 тысячи тонн, или 8,7% в общекраевом вылове. Глава края акцентировал внимание на том, что нужно приложить максимум усилий для возрождения рыбохозяйственного комплекса региона.
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"Добиться этого возможно, сократив падение рыбы, которая на грани исчезновения, усилив борьбу с браконьерством. Так мы сможем восстановить работу кубанских перерабатывающих предприятий в прежнем объеме. Цеха на этих предприятиях должны быть заполнены рыбой из Азовского и Черного морей. Наша максимальная задача, точка становления государственных интересов – добывать рыбу в промысловых объемах. Мы вместе отвечаем за это", – приводятся в сообщении слова губернатора.
В ходе рабочей поездки Кондратьев ознакомился с работой рыбоперерабатывающего цеха индивидуального предпринимателя Сергея Зарайского. Мощность предприятия составляет 200 тонн готовой продукции в год. Здесь выпускается около 20 наименований вяленой и копченый рыбы. По данным предпринимателя, покупателей интересует Приморско-Ахтарская рыба, но ее в компании используют на 30%, остальное сырье приходится завозить из Астрахани и Ростова. Глава региона отметил, что ситуацию необходимо менять.
Также губернатор осмотрел предприятие "У Матвея", которое в прошлом году добыло 1,123 тысячи тонн рыбы. По мнению главы края, важно выйти на больший объем переработки. "Уровень развития предприятия позволяет говорить не о продаже сырья, а о переработке, переходу на собственное производство полуфабрикатов, консервов", – отметил Кондратьев.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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