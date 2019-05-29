Соловьев напомнил желающим посадить Кочаряна, что он герой

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пытаясь посадить в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Ереван уничтожает плеяду героев. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Кто против?" на канале "Россия 1".

Когда сейчас опять идет речь о том, что Кочаряна хотят закрыть, я хочу напомнить, что это не просто человек. Это герой Армении. Это человек, который кровь проливал. Владимир Соловьев

По его словам, те граждане, которые никогда не принимали участия в боевых действиях и которые теперь хотят посадить Кочаряна в тюрьму, должны понимать, что они уничтожают плеяду героев и ничего хорошего армянскому народу не сделали.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Когда в 1999 году произошел теракт в парламенте Армении, уговорил террористов сдаться.

У политика несколько международных наград: "Орден Белого орла", Национальный орден Кедра, Орден Почета, Орден Чести, Орден Спасителя и другие.

С февраля 1988 года возглавлял Арцахское движение, члены которого боролись за выход Нагорно-Карабахской Автономной области из Азербайджанской ССР и её последующее включение в состав Армении. Был членом группы "Крунк", возглавлял организацию "Миацум" ("Присоединение"). Был удостоен звания Герой Арцаха и получил орден "Золотой Орел".