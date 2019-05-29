Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T17:57Z
https://ria.ru/20190529/1555077917.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ea6466211ac8b940128cb96f27358e73.jpg
РИА Новости

Соловьев напомнил желающим посадить Кочаряна, что он герой

Вчера, 17:57
3099
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пытаясь посадить в тюрьму бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Ереван уничтожает плеяду героев. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Кто против?" на канале "Россия 1".

Когда сейчас опять идет речь о том, что Кочаряна хотят закрыть, я хочу напомнить, что это не просто человек. Это герой Армении. Это человек, который кровь проливал.

Владимир Соловьев
По его словам, те граждане, которые никогда не принимали участия в боевых действиях и которые теперь хотят посадить Кочаряна в тюрьму, должны понимать, что они уничтожают плеяду героев и ничего хорошего армянскому народу не сделали.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Когда в 1999 году произошел теракт в парламенте Армении, уговорил террористов сдаться.
У политика несколько международных наград: "Орден Белого орла", Национальный орден Кедра, Орден Почета, Орден Чести, Орден Спасителя и другие.
С февраля 1988 года возглавлял Арцахское движение, члены которого боролись за выход Нагорно-Карабахской Автономной области из Азербайджанской ССР и её последующее включение в состав Армении. Был членом группы "Крунк", возглавлял организацию "Миацум" ("Присоединение"). Был удостоен звания Герой Арцаха и получил орден "Золотой Орел".
Летом 2018 года специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменялось получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
23 мая, 19:24
Генрокуратура Армении обжаловала решение о переводе дела Кочаряна в КС
2621008
Обсудить 0
Владимир СоловьевРоберт КочарянРоссияАрменияОбщество
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
Лента новостейМолния