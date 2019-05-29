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РИА Новости

Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде

Вчера, 17:50
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.
Согласно базе федерального бюро тюрем США, Бутина была переведена в тюрьму города Таллахасси.
"Машу вчера перевели, пока не удается с ней связаться, но перемещение из тюрьмы в тюрьму было ожидаемым, мы ждем, когда она с нами свяжется", - сказал Бутин.
По его словам, настроение у Марии вполне нормальное, она готова и дальше защищать свои интересы.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Ранее сообщалось, что фонд защиты национальных ценностей начал процесс по оплате юридической помощи россиянке Марии Бутиной и уже перечислил пять миллионов рублей для подачи апелляции на приговор.
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