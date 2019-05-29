Семья Бутиной прокомментировала ее перевод в тюрьму во Флориде

БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Перевод в другую тюрьму отбывающей наказание в США Марии Бутиной не стал неожиданным для ее семьи, рассказал РИА Новости отец россиянки Валерий Бутин.

Согласно базе федерального бюро тюрем США, Бутина была переведена в тюрьму города Таллахасси.

"Машу вчера перевели, пока не удается с ней связаться, но перемещение из тюрьмы в тюрьму было ожидаемым, мы ждем, когда она с нами свяжется", - сказал Бутин.

По его словам, настроение у Марии вполне нормальное, она готова и дальше защищать свои интересы.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.