Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

По имеющимся данным, девушка с детьми приехала в хостел и попросила дать ей спальное место. У нее потребовали предъявить паспорт, девушка ответила, что забыла документ в машине. Под этим предлогом она вышла, оставив детей внутри, и больше не возвращалась.