Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
По имеющимся данным, девушка с детьми приехала в хостел и попросила дать ей спальное место. У нее потребовали предъявить паспорт, девушка ответила, что забыла документ в машине. Под этим предлогом она вышла, оставив детей внутри, и больше не возвращалась.
Детей передали в местную больницу.
Полиция устанавливает личность женщины и ее местонахождение.
К расследованию подключился и подмосковный СК. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве уточнили, что сотрудники хостела обратились в полицию только на следующий день.