Волков: РПЦ констатирует "непрерывный рост" количества своих храмов

МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Русская православная церковь констатирует "непрерывный рост" количества своих храмов не только в России, но и за рубежом, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Ранее широкий общественный резонанс вызвала опубликованная РПЦ статистика. Согласно ей, в ряде российских регионов, включая Москву, на 10-25 тысяч жителей приходится всего один православный храм. В соцсетях посчитали, что таким образом "целевая аудитория" всех построенных храмов составляет почти 122 миллиона человек, что коренным образом расходится с данными всех соцопросов.

"Статистические службы занимаются своим, мы в Церкви своим. Сложно посчитать прихожан до единицы, я обычно знаю, что в определенный день ко мне придет, допустим, тысяча человек причащаться, и должен все для этого приготовить. А храм, в котором я служу, вмещает всего пятьсот. В воскресный день мы служим по три литургии, потому как просто никто не умещается, и я был бы рад появлению еще пяти храмов. Но это не значит, что такую картину можно увидеть каждый день", - отметил священнослужитель.