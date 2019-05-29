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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Волков: РПЦ констатирует "непрерывный рост" количества своих храмов

Вчера, 17:44
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© Фото : Храм Иоанна Кронштадского в ЖулебиноХрам Иоанна Кронштадского в Жулебино
Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино
© Фото : Храм Иоанна Кронштадского в Жулебино
МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Русская православная церковь констатирует "непрерывный рост" количества своих храмов не только в России, но и за рубежом, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала опубликованная РПЦ статистика. Согласно ей, в ряде российских регионов, включая Москву, на 10-25 тысяч жителей приходится всего один православный храм. В соцсетях посчитали, что таким образом "целевая аудитория" всех построенных храмов составляет почти 122 миллиона человек, что коренным образом расходится с данными всех соцопросов.
"Статистические службы занимаются своим, мы в Церкви своим. Сложно посчитать прихожан до единицы, я обычно знаю, что в определенный день ко мне придет, допустим, тысяча человек причащаться, и должен все для этого приготовить. А храм, в котором я служу, вмещает всего пятьсот. В воскресный день мы служим по три литургии, потому как просто никто не умещается, и я был бы рад появлению еще пяти храмов. Но это не значит, что такую картину можно увидеть каждый день", - отметил священнослужитель.
Тем не менее, по его словам, количество православных храмов уже больше, чем озвученная недавно патриархом Кириллом цифра в 21849 единиц. "Открылось еще много-много храмов, не только в России, но и за рубежом, вот в Страсбурге открылся, на Филиппинах открываются новые общины, в Индонезии, в Малайзии. Мы окормляем больше 16 стран, нам есть куда приложить свои силы", - продолжил Волков.
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Религия и мировоззрениерелигия
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