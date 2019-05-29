СК начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косово

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку по факту нападения в Косово на гражданина РФ, являющегося сотрудником ООН, сообщается на сайте СК.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента, произошедшего с российским гражданином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником Миссии ООН в Косово (МООНК), начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В СК РФ отметили, что "недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения".
"Проведение доследственной проверки необходимо для тщательного исследования всех обстоятельств случившегося и в целях правовой оценки совершенных в отношении российского гражданина противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что СК РФ "имеет все законные основания, предусмотренные как нормами международного, так и национального права, для организации процессуальных мероприятий в связи с применением противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом".
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
28 мая, 12:14"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.