СК начал проверку после нападения на российского сотрудника ООН в Косово

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку по факту нападения в Косово на гражданина РФ, являющегося сотрудником ООН, сообщается на сайте СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента, произошедшего с российским гражданином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником Миссии ООН в Косово (МООНК), начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что "недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения".

"Проведение доследственной проверки необходимо для тщательного исследования всех обстоятельств случившегося и в целях правовой оценки совершенных в отношении российского гражданина противоправных действий. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что СК РФ "имеет все законные основания, предусмотренные как нормами международного, так и национального права, для организации процессуальных мероприятий в связи с применением противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом".

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.