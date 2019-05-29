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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пресс-секретарь патриарха назвал спонсоров строительства храмов в России

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков перечислил основных спонсоров возведения храмов в России и зарубежных епархиях Русской церкви и подчеркнул, что меценатство всегда было "исторической традицией".
"…Это частные пожертвования компаний, это не деньги, которые кто-то ворует. Норникель, Фосагро, Лукойл, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность… и без их помощи храмы бы не строились. Это исторически всегда было так, нет никакой новости в этом!", - заявил священник, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, владельцы крупного бизнеса "честно зарабатывают деньги" и тратят их "на то, что считают нужным и важным" - в рамках своих убеждений. "Конечно, можно начать придираться к т.н. "олигархам", людям из списков Forbes за их образ жизни, но, с другой стороны, многие из них люди православные, активно исповедующие веру, которые хотят таким образом помочь своей Церкви", - сказал Волков.
Пресс-секретарь патриарха напомнил, что при участии "Фосагро" был полностью отреставрирован кафедральный русский собор в Лондоне, а компания "Транснефть" помогла построить недавно освященный храм Всех святых во французском Страсбурге.
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