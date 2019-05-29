Абызов борется с болезнями в СИЗО с помощью лука и чеснока, сообщили в ОНК

"С сезонными болезнями в СИЗО борются при помощи чеснока и лука. Я в последний раз, когда в "Лефортово" заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, была горка. Он добавляет это в салаты, так ест. Это составляет главную часть рациона, и не только его", - рассказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".