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РИА Новости

Евросоюз выступил в поддержку верховенства права в Косово

Вчера, 17:37
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Евросоюз твердо выступает в поддержку верховенства права в Косово, исходит из того, что полицейская операция в Косовска-Митровице должна проводиться в соответствии с законом, заявил РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что последние события в Косово произошли из-за попустительства со стороны ЕС и НАТО "в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется в соответствии с резолюцией 1254 СБ ООН" и обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.
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"Поддержание верховенства права, включая презумпцию невиновности, является целью, за которую ЕС решительно выступает", - сказал представитель, комментируя события в Косово.
Он подтвердил высказанную ранее позицию, что любые полицейские операции должны "создавать уверенность в верховенстве права" среди всех общин.
"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации. Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", - отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых, должна после судебных постановлений проводиться в соответствии с законом", а общественность нужно "надлежащим образом" информировать.
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