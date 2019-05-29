Москалькова призвала рассматривать отдельно каждый случай отмены концертов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Каждую ситуацию с вынесением предостережения артисту из-за его творчества или отменой его выступлений следует рассматривать индивидуально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Каждая ситуация имеет свои особенности, нужно разбираться, есть ли у артиста репертуар, который противоречит законодательству, либо это просто субъективный фактор, мнение рецензентов, которым не нравятся новые творческие формы. Новые творческие формы тяжело воспринимались во все времена", - сказала она журналистам.

По словам омбудсмена, в последнее время она не получала обращений в связи с отменой выступлений или запрета творчества тех или иных артистов.

Ранее в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей. По информации департамента, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в середине апреля попросила прокуратуру Москвы обратить внимание на то, что видеоклипы "Френдзоны" содержат информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью детей, а также взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.