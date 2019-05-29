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РИА Новости

Москалькова призвала рассматривать отдельно каждый случай отмены концертов

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Каждую ситуацию с вынесением предостережения артисту из-за его творчества или отменой его выступлений следует рассматривать индивидуально, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Каждая ситуация имеет свои особенности, нужно разбираться, есть ли у артиста репертуар, который противоречит законодательству, либо это просто субъективный фактор, мнение рецензентов, которым не нравятся новые творческие формы. Новые творческие формы тяжело воспринимались во все времена", - сказала она журналистам.
По словам омбудсмена, в последнее время она не получала обращений в связи с отменой выступлений или запрета творчества тех или иных артистов.
Ранее в департаменте труда и социальной защиты Москвы заявили, что клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей. По информации департамента, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в середине апреля попросила прокуратуру Москвы обратить внимание на то, что видеоклипы "Френдзоны" содержат информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью детей, а также взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.
В конце прошлого года в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Молодежный парламент при Госдуме в связи с возникшей проблемой провел круглый стол с участием депутатов, представителей профильных ведомств и ряда рэперов. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники рассказали о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что причины отмены концертов надо выяснять.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и телеведущая Яна Чурикова во время интервью в офисе компании Mail.ru Group в Москве. 29 марта 2019
29 марта, 16:32
Медведев признался, что не слушает рэп и хип-хоп
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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