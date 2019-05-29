Депутат Рады подал иск на замглавы Нацбанка Украины

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Юрий Савчук подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ), сообщила в среду пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по не совершению действий по освобождению Рожковой и обязать их это сделать", - говорится в сообщении.

Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до разрешения спора по существу запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Нацбанка, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность на этой должности.