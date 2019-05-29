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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Вайно рассказал, как Россия ответит на нарушения прав человека на Украине

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель администрации президента РФ Антон Вайно
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия будет своевременно реагировать на нарушения прав человека на Украине, уважая ее суверенитет, заявил руководитель администрации президента, председатель Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Антон Вайно.
Приветственное слово руководителя администрации президента РФ участникам конференции "Нарушение прав верующих на Украине" в Москве зачитал референт управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников.
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"Со своей стороны, уважая суверенитет Украины, Россия и впредь будет своевременно реагировать на все проявления нарушения прав человека, активно задействовать механизм дипломатии, международного права. И, конечно, важно, чтобы при решении этих проблем свою позицию четко обозначили религиозные правительственные правозащитные гуманитарные организации", - говорится в сообщении.
Вайно отметил, что "в различных регионах мира" права человека, в том числе и на вероисповедание, "грубо нарушаются".
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"Драматичная ситуация сложилась на Украине, граждане которой зачастую подвергаются дискриминации по национальному, религиозному и языковому признаку", - подчеркнул он.
По слова Вайно, "арсенал дискриминационных мер", которые используются на Украине, широк. Это "запрет на общественную и профессиональную деятельность, провокации, захваты приходов", а также информационные войны, нацеленные на дискредитацию церкви, разжигание ненависти у прихожан.
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"Беспрецедентное вмешательство государственных структур в церковную жизнь... - ещё один очевидный пример попрания принципов свободы совести... Убеждён, мировое сообщество должно дать адекватную оценку этим явлениям", - заключил глава администрации президента РФ.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦАнтон ВайноНовости - Религия и мировоззрениеУкраина
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