Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вечером в среду выступит с официальным заявлением относительно "российского расследования", сообщил американский минюст.
Выступление начнется в 11.00 (19.00 мск).
"Спецпрокурор Роберт Мюллер сделает заявление по поводу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Это будет только заявление, которое не предусматривает последующие ответы на вопросы", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает пул Белого дома, администрация была уведомлена о предстоящем заявлении Мюллера еще вчера вечером.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
30 апреля, 18:36Тихое повмешательство. Помпео увидел руку Москвы в "выборах 1974-го года"Зрение госсекретаря резко обострилось. Вот он и рассмотрел нашу руку, когда она еще рукой Брежнева была. А самому Майку не было и одиннадцати. Но с тех пор он много читал. Так и сказал, что о российской угрозе в те времена узнал из книг. Жаль, не уточнил, из каких.