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РИА Новости

Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"

Вчера, 17:22
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© AFP 2019 / Saul LoebСпецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер
Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер
© AFP 2019 / Saul Loeb
Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вечером в среду выступит с официальным заявлением относительно "российского расследования", сообщил американский минюст.
Выступление начнется в 11.00 (19.00 мск).
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"Спецпрокурор Роберт Мюллер сделает заявление по поводу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Это будет только заявление, которое не предусматривает последующие ответы на вопросы", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает пул Белого дома, администрация была уведомлена о предстоящем заявлении Мюллера еще вчера вечером.
Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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