Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"

Тихое повмешательство. Помпео увидел руку Москвы в "выборах 1974-го года" Зрение госсекретаря резко обострилось. Вот он и рассмотрел нашу руку, когда она еще рукой Брежнева была. А самому Майку не было и одиннадцати. Но с тех пор он много читал. Так и сказал, что о российской угрозе в те времена узнал из книг. Жаль, не уточнил, из каких.