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РИА Новости
Краснодарский край

Инвесторы в курортной отрасли Кубани реализуют 17 соглашений

Вчера, 17:21
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Инвесторы в курортной отрасли Краснодарского края реализуют на сегодняшний день 17 соглашений на 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
"Сегодня в санаторно-курортном и туристском комплексе региона на активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это строительство новых парков развлечений, современных санаториев, отелей, яхтенных марин, создание объектов показа и других предприятий туриндустрии", – цитируются в сообщении слова главы министерства Светланы Балаевой.
По ее словам, только на площадках последнего Российского инвестиционного форума было заключено пять инвестсоглашений на общую сумму более 7,7 миллиарда рублей.
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Кроме того, по данным ведомства, на сегодняшний день в Единую систему инвестиционных предложений включено 29 инвестпроектов санаторно-курортной и туристской отрасли на общую сумму свыше 30,4 миллиарда рублей, а также 20 привлекательных земельных участков на территории края для строительства объектов туристской индустрии.
Курорты Краснодарского края в течение 2018 года приняли более 17 миллионов туристов, что на 1 миллион больше по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2017 года Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов.
В текущем году краевые власти ожидают, что регион примет не меньшее количество гостей, чем в 2018 году. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по количеству туристов — Сочи, Анапа и Геленджик. В стратегии развития региона стоит задача привлечь к 2030 году свыше 22 миллионов отдыхающих в год.
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