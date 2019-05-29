Инвесторы в курортной отрасли Кубани реализуют 17 соглашений

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Инвесторы в курортной отрасли Краснодарского края реализуют на сегодняшний день 17 соглашений на 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

"Сегодня в санаторно-курортном и туристском комплексе региона на активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это строительство новых парков развлечений, современных санаториев, отелей, яхтенных марин, создание объектов показа и других предприятий туриндустрии", – цитируются в сообщении слова главы министерства Светланы Балаевой.

По ее словам, только на площадках последнего Российского инвестиционного форума было заключено пять инвестсоглашений на общую сумму более 7,7 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным ведомства, на сегодняшний день в Единую систему инвестиционных предложений включено 29 инвестпроектов санаторно-курортной и туристской отрасли на общую сумму свыше 30,4 миллиарда рублей, а также 20 привлекательных земельных участков на территории края для строительства объектов туристской индустрии.

Курорты Краснодарского края в течение 2018 года приняли более 17 миллионов туристов, что на 1 миллион больше по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2017 года Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов.