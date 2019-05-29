Сербский епископ призвал Украину ответить на запрос ООН о гонениях на УПЦ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские власти до сих пор не ответили на официальный запрос специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих канонической Украинской православной церкви, заявил епископ Моравичский Антоний (Сербский патриархат) на международной конференции в Москве.

"В октябре 2018 года было подписано коммуникационное заявление специальных докладчиков ООН. Этот документ является запросом к государству Украина с целью получить ответ с разъяснениями по поводу фактов нарушения прав верующих УПЦ", - сказал епископ Антоний на конференции "Нарушение прав верующих на Украине".

Представитель Сербской церкви при патриархе Московском и всея Руси назвал данное заявление "резонансным событием", поскольку оно является "средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины". Участники конференции при этом отметили, что за все время это было первое подобное обращение.

По словам епископа Антония, запрос охватывает практически все виды нарушений прав верующих УПЦ, "а именно, захват храмов, попытки срыва Всеукраинского крестного хода, отсутствие расследования уголовных производств, открытых на основании заявлений верующих, случаи нападений на журналистов, освещающих тематику нарушений прав православных верующих".

"Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, что негативно влияет на международные рейтинги страны в мире", - добавил архиерей.