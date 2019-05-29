ФАС возбудила дело против "Почты России"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Почты России" за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками, сообщает пресс-служба ведомства.

"ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в том, что ФГУП "Почта России" своим приказом ввело с января 2019 года ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами, исключив возможность оплаты марками", - поясняется в сообщении.

Ранее антимонопольная служба уже выдала "Почте России" предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение.

В пресс-службе "Почты России" сказали РИА Новости, что отправка уведомлений о вручении заказного письма – это дополнительная услуга. "Она не относится к универсальным услугам почтовой связи (обязательным для оказания на территории РФ – ред.), порядок ее предоставления определяется предприятием самостоятельно. С 1 января 2019 года оплата услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений принимается только денежными средствами", - сказали в пресс-службе компании.