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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий призвал новые власти Украины принять меры по защите верующих УПЦ

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новое руководство Украины должно безотлагательно принять меры по защите прав и недопущению дискриминации верующих Украинской православной церкви, заявил в среду председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
В среду проходит международная конференция в Москве по теме "Нарушение прав верующих на Украине".
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Время для санкций? Деятели церкви встревожены ситуацией на УкраинеПредставитель Антиохийской церкви предложил ввести санкции против Киева за нарушения прав верующих. Ситуация в этой сфере на Украине стала темой международной конференции в Москве.
"Будет правильно, если мы, участники конференции, сформулируем нашу общую позицию в обращении к новому руководству Украины с тем, чтобы оно безотлагательно приняло меры по защите прав верующих, по недопущению насилия и дискриминации по признаку религии или убеждений", - сказал Крганов на форуме с участием представителей Русской, Антиохийской, Сербской, Болгарской и Чешской церквей, духовных лидеров традиционных религий России, политиков, правозащитников и общественных деятелей.
По словам муфтия, российские мусульмане осуждают религиозную дискриминацию, насилие и нарушение прав верующих на Украине. В частности, "удручают регулярные экстремистские призывы к преследованию верующих УПЦ со стороны отдельных радикальных организаций при отсутствии должного реагирования на такие факты со стороны правоохранительной системы и органов власти".
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"Парадоксально то, что это все происходит в центре Европы, в светской стране, которая стремится войти в Европейский Союз, в НАТО, объявила себя последовательной сторонницей либеральных ценностей и прав человека. Очевидно, что разжигание религиозной вражды на украинской земле не имеет канонических православных оснований, а является следствием интриг геополитического уровня, следствием безответственности ряда политиков и духовных лиц", - заявил Крганов.
При этом он признал, что происходящая эскалация религиозного конфликта на Украине является "и ударом по авторитету всей православной церкви, по России и по нашему общему будущему". Муфтий констатировал также, что события на Украине накладываются на общие тенденции ухудшения религиозной ситуации в мире, связанной с притеснением христиан в ряде регионов Земли и ростом исламофобии.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеУкраина
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