Муфтий призвал новые власти Украины принять меры по защите верующих УПЦ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новое руководство Украины должно безотлагательно принять меры по защите прав и недопущению дискриминации верующих Украинской православной церкви, заявил в среду председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В среду проходит международная конференция в Москве по теме "Нарушение прав верующих на Украине".

"Будет правильно, если мы, участники конференции, сформулируем нашу общую позицию в обращении к новому руководству Украины с тем, чтобы оно безотлагательно приняло меры по защите прав верующих, по недопущению насилия и дискриминации по признаку религии или убеждений", - сказал Крганов на форуме с участием представителей Русской, Антиохийской, Сербской, Болгарской и Чешской церквей, духовных лидеров традиционных религий России, политиков, правозащитников и общественных деятелей.

По словам муфтия, российские мусульмане осуждают религиозную дискриминацию, насилие и нарушение прав верующих на Украине. В частности, "удручают регулярные экстремистские призывы к преследованию верующих УПЦ со стороны отдельных радикальных организаций при отсутствии должного реагирования на такие факты со стороны правоохранительной системы и органов власти".

"Парадоксально то, что это все происходит в центре Европы, в светской стране, которая стремится войти в Европейский Союз, в НАТО, объявила себя последовательной сторонницей либеральных ценностей и прав человека. Очевидно, что разжигание религиозной вражды на украинской земле не имеет канонических православных оснований, а является следствием интриг геополитического уровня, следствием безответственности ряда политиков и духовных лиц", - заявил Крганов.