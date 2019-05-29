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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Сербском патриархате обеспокоены церковным расколом на Украине

Вчера, 17:16
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Сербском патриархате обращают внимание новых властей Украины и международного сообщества на недопустимость нарушений прав верующих Украинской православной церкви и на то, что церковный раскол на Украине на сегодня является "самой большой проблемой" мирового православия. Об этом заявил представитель Сербской православной церкви епископ Моравичский Антоний на международной конференции в Москве.
"Обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской православной церкви", - заявил епископ Антоний на конференции "Нарушение прав верующих на Украине".
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По его словам, прошедший в мае Архиерейский Собор Сербской православной церкви констатировал, что самой большой проблемой православной церкви сегодня является церковный раскол в Украине, а также неудачная попытка Константинопольского патриархата решить проблему "без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской православной церковью как единым целым и без всеправославных консультаций".
"Архиерейский Собор подтвердил свою позицию, высказанную ранее, заявив, что Сербская православная церковь не признает новоучрежденную псевдоцерковную структуру на Украине во главе с гражданами Денисенко и Думенко и пребывает в литургическом и каноническом общении только с канонической Украинской православной церковью, во главе которой стоит его блаженство митрополит Онуфрий, а также со всеми остальными каноническими православными церквами", - отметил архиерей.
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В целом, он признал, что сегодня на Украине можно наблюдать "грубейшие нарушения прав человека", в том числе давление на верующих УПЦ с целью их перехода в созданную неканоническую структуру, которые, по словам епископа Антония, "к сожалению, замалчиваются в Европейском союзе".
Епископ Антоний представляет Сербскую церковь при патриархе Московском и всея Руси.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраина
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