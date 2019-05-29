В Сербском патриархате обеспокоены церковным расколом на Украине

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Сербском патриархате обращают внимание новых властей Украины и международного сообщества на недопустимость нарушений прав верующих Украинской православной церкви и на то, что церковный раскол на Украине на сегодня является "самой большой проблемой" мирового православия. Об этом заявил представитель Сербской православной церкви епископ Моравичский Антоний на международной конференции в Москве.

"Обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской православной церкви", - заявил епископ Антоний на конференции "Нарушение прав верующих на Украине".

По его словам, прошедший в мае Архиерейский Собор Сербской православной церкви констатировал, что самой большой проблемой православной церкви сегодня является церковный раскол в Украине, а также неудачная попытка Константинопольского патриархата решить проблему "без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской православной церковью как единым целым и без всеправославных консультаций".

"Архиерейский Собор подтвердил свою позицию, высказанную ранее, заявив, что Сербская православная церковь не признает новоучрежденную псевдоцерковную структуру на Украине во главе с гражданами Денисенко и Думенко и пребывает в литургическом и каноническом общении только с канонической Украинской православной церковью, во главе которой стоит его блаженство митрополит Онуфрий, а также со всеми остальными каноническими православными церквами", - отметил архиерей.

В целом, он признал, что сегодня на Украине можно наблюдать "грубейшие нарушения прав человека", в том числе давление на верующих УПЦ с целью их перехода в созданную неканоническую структуру, которые, по словам епископа Антония, "к сожалению, замалчиваются в Европейском союзе".

Епископ Антоний представляет Сербскую церковь при патриархе Московском и всея Руси.