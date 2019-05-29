Парламент Эстонии разрешил военным вести тайную слежку

ТАЛЛИН, 29 мая — РИА Новости. Парламент Эстонии повторно принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право на ведение тайной слежки, несмотря на то, что президент Керсти Кальюлайд ранее отказалась его утвердить, сообщила в среду пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"За принятие поправок к закону в неизменном виде проголосовали 53 депутата, против был 31 народный избранник. Всего в парламенте работает 101 депутат", - говорится в сообщении.

Парламент Эстонии 20 февраля принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право использовать для обеспечения безопасности личные данные из баз данных государства, местных самоуправлений или других юридических лиц, использовать закрытые данные, а также конспиративные приемы для проведения тайной слежки.

Кальюлайд отказалась утвердить законопроект, заявив, что он противоречит нескольким статьям конституции Эстонской республики и может нарушить права человека. Она предложила парламентариям внести изменения в законопроект, устранив несоответствие с конституцией.