Медведев осмотрел центр "Сибура" по переработке полимеров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково". 29 мая 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково". 29 мая 2019

СКОЛКОВО, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб".

Медведев в среду приехал в инновационный центр Сколково на церемонию открытия лаборатории. Для главы кабмина провели экскурсию - показали машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной пленки.

Также премьеру показали "агрессивную среду" - резервуар с водой, где образцы труб из полимеров проверяются на прочность. Этот резервуар наполнен чистой водопроводной водой, образцы в нем находятся под давлением. На подходе к этой зоне один из сопровождающих премьера в шутку спросил: "Может, туда не надо?"

"На всякий случай, имейте в виду: если кто-то будет себя плохо вести, как минимум, в Сколково есть агрессивная среда", - пошутил в ответ Медведев.

Глава кабмина поинтересовался, где будут создаваться необходимые для исследований покрытия и добавки. Как оказалось, именно для научных целей эти материалы производятся на базе томского научно-исследовательского центра. Премьер выбор похвалил, отметив наличие в Томске хорошей научной базы и сильных ученых.

Медведев также спросил, ориентировался ли "Сибур" при создании этого центра на какие-то зарубежные аналоги, есть ли подобные лаборатории у потенциальных конкурентов из числа иностранных компаний. Глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщил, что половина компаний имеет такие исследовательские центры.

"Это самое главное, что вы находитесь в таком тренде, вместе с другими", - заметил в ответ глава правительства.

Он одобрил и выбор Сколково в качестве места создания такой лаборатории. "Все равно сюда людей проще зазвать, чем в какое-то другое место, особенно когда клиентов касается, раскрутка имеет значение", - добавил премьер.

"Молодцы, производит впечатление", - сказал Медведев, осмотрев центр.

"Сибур ПолиЛаб" - первый в России исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия. Новый центр создан для расширения эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных решений для технологического развития в медицине, легкой промышленности, автомобилестроении и строительстве.