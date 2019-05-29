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РИА Новости

Медведев осмотрел центр "Сибура" по переработке полимеров

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково". 29 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров СИБУР ПолиЛаб в инновационном центре Сколково. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково". 29 мая 2019
СКОЛКОВО, 29 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб".
Медведев в среду приехал в инновационный центр Сколково на церемонию открытия лаборатории. Для главы кабмина провели экскурсию - показали машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной пленки.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения исследовательского центра по переработке полимеров СИБУР ПолиЛаб в инновационном центре Сколково
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Также премьеру показали "агрессивную среду" - резервуар с водой, где образцы труб из полимеров проверяются на прочность. Этот резервуар наполнен чистой водопроводной водой, образцы в нем находятся под давлением. На подходе к этой зоне один из сопровождающих премьера в шутку спросил: "Может, туда не надо?"
"На всякий случай, имейте в виду: если кто-то будет себя плохо вести, как минимум, в Сколково есть агрессивная среда", - пошутил в ответ Медведев.
Глава кабмина поинтересовался, где будут создаваться необходимые для исследований покрытия и добавки. Как оказалось, именно для научных целей эти материалы производятся на базе томского научно-исследовательского центра. Премьер выбор похвалил, отметив наличие в Томске хорошей научной базы и сильных ученых.
Медведев также спросил, ориентировался ли "Сибур" при создании этого центра на какие-то зарубежные аналоги, есть ли подобные лаборатории у потенциальных конкурентов из числа иностранных компаний. Глава "Сибура" Дмитрий Конов сообщил, что половина компаний имеет такие исследовательские центры.
"Это самое главное, что вы находитесь в таком тренде, вместе с другими", - заметил в ответ глава правительства.
Он одобрил и выбор Сколково в качестве места создания такой лаборатории. "Все равно сюда людей проще зазвать, чем в какое-то другое место, особенно когда клиентов касается, раскрутка имеет значение", - добавил премьер.
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"Молодцы, производит впечатление", - сказал Медведев, осмотрев центр.
"Сибур ПолиЛаб" - первый в России исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия. Новый центр создан для расширения эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных решений для технологического развития в медицине, легкой промышленности, автомобилестроении и строительстве.
"Сибур" - ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.
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СибурДмитрий МедведевСколковоТехнологииРИА НаукаЭкономика
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