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РИА Новости

В Москве 1–6 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь"

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Максим БлиновПосетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В столице в пятый раз пройдет традиционный книжный фестиваль "Красная площадь", в этом году мероприятие продлится рекордные шесть дней – с 1 по 6 июня (в 2018 году фестиваль длился четыре дня). Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета фестиваля, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, в прошлые годы фестиваль собирал от 200 до 300 тысяч зрителей, в этом году организаторы рассчитывают, что рекорд посещаемости будет побит.
Кроме того, Григорьев рассказал, что участие в "Красной площади" примут 400 издательств из 52 регионов. Для гостей будет представлено более 100 тысяч наименований книг. Также он отметил, что в фестивале примут участие все лучшие российские писатели.
"На фестивале мы ожидаем всю "сборную" России по литературе. В фестивале примут участие Алексей Иванов, Евгений Гришковец, Михаил Веллер, Сергей Лукьяненко и многие другие писатели", – сказал Григорьев.
Он уточнил что, во время фестиваля состоятся 700 различных мероприятий на 12 различных площадках, таких как "Художественная литература" "Нон-фикшен", "Регионы России", "Электронная книга" и других.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на книжном фестивале Красная площадь в Москве
2 июня 2018, 17:54Культура
Мединский рассказал о любимых жанрах на книжном фестивале "Красная площадь"
"У нас будут события на любой вкус, даже самой искушенной публике будет интересно", – заявил заместитель председателя оргкомитета фестиваля.
В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что в рамках фестиваля будет сыграно 15 спектаклей, проведены литературные экскурсии и пройдет обсуждение литературных новинок с писателями.
"Встреча с писателями, с авторами – это вообще один из самых востребованных форматов", – отметил Кибовский.
Кроме того, по словам Кибовского, на книжном фестивале "Красная площадь" пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, также организаторы уделят внимание юбилеям писателей. А в дни проведения фестиваля в Московском метрополитене можно будет приобрести единый билет с изображениями Гоголя, Пушкина и Лермонтова.
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Александр КибовскийМосква
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