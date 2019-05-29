Медведев посетил станцию "Инновационный центр" в Сколково

СКОЛКОВО, 29 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новой железнодорожной станцией "Инновационный центр", которая позволит за 17 минут добраться от Сколково в центр Москвы.

Глава правительства в среду на вертолете и непосредственно в инновационном центре осмотрел современный мультимодальный транспортно-пересадочный узел в Сколково. Руководители инноцентра рассказали премьеру о планах развития инограда, строительстве инфраструктуры, в частности концертного зала.

Медведев в среду принял участие в церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб", расположенного в инновационном центре "Сколково".

Ежедневно на работу в Инновационный центр "СКОЛКОВО" приезжает около 5 тысяч человек.

Комфортабельная электричка отправляется с Белорусского вокзала. Новая комфортная станция "Инновационный центр" появилась вместо платформы "Трёхгорка" и расположена от неё в 500 метрах. С сегодняшнего дня экспрессы, следующие с Белорусского вокзала в Одинцово, будут делать остановку на станции "Инновационный центр".