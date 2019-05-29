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РИА Новости

Медведев посетил станцию "Инновационный центр" в Сколково

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСколково
Сколково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сколково. Архивное фото
СКОЛКОВО, 29 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новой железнодорожной станцией "Инновационный центр", которая позволит за 17 минут добраться от Сколково в центр Москвы.
Глава правительства в среду на вертолете и непосредственно в инновационном центре осмотрел современный мультимодальный транспортно-пересадочный узел в Сколково. Руководители инноцентра рассказали премьеру о планах развития инограда, строительстве инфраструктуры, в частности концертного зала.
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Медведев в среду принял участие в церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "СИБУР ПолиЛаб", расположенного в инновационном центре "Сколково".
Ежедневно на работу в Инновационный центр "СКОЛКОВО" приезжает около 5 тысяч человек.
Комфортабельная электричка отправляется с Белорусского вокзала. Новая комфортная станция "Инновационный центр" появилась вместо платформы "Трёхгорка" и расположена от неё в 500 метрах. С сегодняшнего дня экспрессы, следующие с Белорусского вокзала в Одинцово, будут делать остановку на станции "Инновационный центр".
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Современный мультимодальный транспортно-пересадочный узел включает в себя станцию "Инновационный центр", деловой и торгово-развлекательный комплекс "Орбион", а также автостоянку. Центральный район ИЦ "Сколково" и железнодорожную станцию, расположенные по разные стороны Минского шоссе, соединяет закрытый мостовой пешеходный переход. Путь для пешеходов станет короче в 5 раз - от новой платформы до Инновационного центра можно будет дойти за 5 минут, вместо 25 минут от временной платформы "Трёхгорка".
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Дмитрий МедведевСколковоОбщество
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