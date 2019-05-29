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РИА Новости

Жена Нетаньяху заплатит штраф за заказ еды из ресторана на бюджетные деньги

Вчера, 16:56
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© AFP 2019 / Gali TibbonЖена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху
© AFP 2019 / Gali Tibbon
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху заключила сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в качестве наказания за неправомерное расходование бюджетных средств на заказы ресторанной еды, передает телерадиокомпания "Кан".
Около года назад прокуратура предъявила ей по этому делу обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Тель-Авив. Вид. Архивное фото.
10 февраля 2016, 23:58
Суд уличил жену премьера Израиля в плохом обращении с персоналомВластный характер жены Биньямина Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х регулярно становится мишенью для критики главы израильского правительства.
"Она заплатит государству 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов)", - сказано в сообщении.
Газета "Джерузалем пост" пишет, что адвокаты Сары Нетаньяху добились смягчения первоначальных статей обвинения. Прежде, чем вступить в силу, сделка должна быть утверждена судом.
Ранее местные СМИ сообщали, что следствие оценивает ущерб от заказов ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства примерно в 100 тысяч долларов. Семья Нетаньяху до сих пор настаивала на невиновности супруги премьер-министра.
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Сара НетаньяхуИзраильВ мире
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