Жена Нетаньяху заплатит штраф за заказ еды из ресторана на бюджетные деньги

Суд уличил жену премьера Израиля в плохом обращении с персоналом Властный характер жены Биньямина Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х регулярно становится мишенью для критики главы израильского правительства.