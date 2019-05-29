Жена Нетаньяху заплатит штраф за заказ еды из ресторана на бюджетные деньги

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху заключила сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в качестве наказания за неправомерное расходование бюджетных средств на заказы ресторанной еды, передает телерадиокомпания "Кан".
Около года назад прокуратура предъявила ей по этому делу обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.
"Она заплатит государству 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов)", - сказано в сообщении.
Газета "Джерузалем пост" пишет, что адвокаты Сары Нетаньяху добились смягчения первоначальных статей обвинения. Прежде, чем вступить в силу, сделка должна быть утверждена судом.
Ранее местные СМИ сообщали, что следствие оценивает ущерб от заказов ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства примерно в 100 тысяч долларов. Семья Нетаньяху до сих пор настаивала на невиновности супруги премьер-министра.