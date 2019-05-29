Политолог исключил причастность боснийской жены помощника Штрахе к скандалу

ВЕНА, 29 мая – РИА Новости. Австрийский политолог Бенджамин Опратко заявил РИА Новости, что пока ничто не указывает на причастность жены Йоханна Гуденуса (доверенное лицо бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе) к организации скандальной видеозаписи, публикация которой привела к правительственному кризису в республике.

Таяна Гуденус - боснийская сербка, в девичестве Тайчич - сопровождала мужа в ходе запечатленного на видео вечера на Ибице. Именно Таяна видна в кадре справа от Штрахе – это блондинка в черной накидке, бежевом топе и белых шортах. Во время вечера на видеозаписи она озвучивала подозрения в том, что ситуация похожа на ловушку, но этот фрагмент не разошелся в СМИ.

Как ранее сообщила австрийская газета Kronen Zeitung, выдавшая себя за племянницу российского олигарха девушка из видео с участием Штрахе оказалась студенткой из Боснии, в день она получала до 7 тысяч евро. На видеозаписи невозможно рассмотреть ее лица: она практически на протяжении всего вечера сидит спиной к камере. Она коротко появляется в кадре в полный рост, видно, что на ней черное платье.

Австрийский политолог сообщил, что никаких указаний на возможную причастность жены Гуденуса к скандалу нет. "Пока на это ничего не указывает. Да, она была там, но то, что она сыграла в этом какую-то роль – такого я не слышал", - сказал политолог из Института политики Венского университета.

Опратко также исключил, что за организацией ловушки может стоять Гуденус.

"Это практически невероятно, потому что Гуденус в настоящий момент больше всего пострадал. Он сам ушел из партии. Штрахе сейчас пытается вернуться, он заявил об этом. Я думаю, что Штрахе рано или поздно вернется в политику. Но Гуденус – тот, кого здесь принесли в жертву", - добавил политолог.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали видеозапись, на которой вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом сами СМИ указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.