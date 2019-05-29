Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Специалисты аэрокосмического агентства США пока не смогли понять, почему пилотируемый космический корабль Crew Dragon взорвался во время стендовых испытаний в апреле этого года, сообщает онлайн-издание . Специалисты аэрокосмического агентства США пока не смогли понять, почему пилотируемый космический корабль Crew Dragon взорвался во время стендовых испытаний в апреле этого года, сообщает онлайн-издание SpaceNews.

"Пока мы можем только сказать, что причиной этого послужили сбои в работе двигателя SuperDraco. Сложно сказать, когда завершится расследование – в этом деле не стоит торопиться. Необходимо очень методично изучить все возможные причины сбоя", — заявила Кэйти Людерс (Kathy Lueders), руководитель коммерческой пилотируемой программы в НАСА.

Семиместный космический корабль Crew Dragon, пилотируемая версия аппарата Dragon-2, создается компанией SpaceX уже почти десять лет. Осенью 2014 года он стал одним из победителей программы Commercial Crew Development, в рамках которой руководство НАСА выделило более 2,6 миллиарда долларов США на завершение его разработки.

Изначально представители SpaceX заявляли, что Crew Dragon будет способен осуществлять мягкую посадку, используя набор из восьми двигателей SuperDraco и вдвое большего числа их маневровых "кузенов" Draco. Два года назад Элон Маск заявил о том, что его стартап отказался от этой идеи и вернулся к классической схеме посадки с использованием парашютов.

Первый тестовый полет Crew Dragon состоялся в марте этого года, когда космический корабль успешно вышел на орбиту, состыковался с МКС и затем вернулся на Землю. После этого аппарат начал проходить серию тестов в лабораториях НАСА, направленных на оценку его надежности и безопасности.

Одно из подобных испытаний закончилось катастрофой – в конце апреля Crew Dragon взорвался при проверке систем аварийной посадки при появлении внештатной ситуации во время взлета или посадки корабля. Этот же корабль должен был быть запущен в космос в конце июня этого года для проверки работы этих систем в обстановке, максимально приближенной к реальному сбою во время полета.

Все дальнейшие испытания Crew Dragon, как отметила Людерс, будут отложены до тех пор, пока не завершится расследование ситуации, которое сейчас совместно проводят инженерные команды НАСА и SpaceX.

Если оно затянется, то и проверка систем экстренной посадки, и пробный пилотируемый полет капсулы будут отложены на неопределенный срок. При этом представительница НАСА не исключила того, что первый полет астронавтов на борту Crew Dragon не состоится в этом году.

Вне зависимости от того, когда и как завершится расследование, SpaceX придется серьезно переформатировать свои планы из-за того, что один из кораблей был безвозвратно потерян, хотя, как отметили в НАСА, его ключевые части, в том числе и двигатели, не были уничтожены во время взрыва.