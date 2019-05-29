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РИА Новости

Крымский омбудсмен поддержала идею об ограничении доступа на детские пляжи

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляж Черного моря у лагеря "Голубая волна" в Крыму
Пляж Черного моря у лагеря Голубая волна в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж Черного моря у лагеря "Голубая волна" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева заявила, что детские пляжи необходимо полностью ограничить для посещения посторонних.
Ранее "Известия" сообщили, что чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
"Не может быть речи ни о каком доступе к детским пляжам посторонних людей. Накануне открытия каждое учреждение проходит жесткую строгую проверку. Родители собирают справки о здоровье детей, а откуда мы знаем, какие взрослые могут ходить по пляжу. Они же справок не предоставляют. Кроме того, речь идет не только о заболеваниях, но и безопасности в целом", - сказала журналистам Клюева.
По ее словам, граждане могут спокойно отдыхать на муниципальных пляжах.
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Ирина КлюеваКрымОбщество
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