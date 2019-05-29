Крымский омбудсмен поддержала идею об ограничении доступа на детские пляжи

"Не может быть речи ни о каком доступе к детским пляжам посторонних людей. Накануне открытия каждое учреждение проходит жесткую строгую проверку. Родители собирают справки о здоровье детей, а откуда мы знаем, какие взрослые могут ходить по пляжу. Они же справок не предоставляют. Кроме того, речь идет не только о заболеваниях, но и безопасности в целом", - сказала журналистам Клюева.