Омбудсмен ждет решения опеки по делу ребенка, чья мать умерла в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Решение с опекой над годовалым мальчиком, чья мать умерла от рака, до сих пор не принято, ребенок по-прежнему содержится в доме малютки и уже успел переболеть ветрянкой, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

Ранее Клюева сообщала, что мать мальчика, которой диагностировали онкозаболевание, обратилась в администрацию Симферополя с просьбой после ее смерти отдать сына под опеку многодетной семье Тарасенко, однако воля ее так и не была исполнена. Омбудсмен отметила, что женщина имела законное право написать заявление, выбрав конкретных людей для передачи ее ребенка под опеку. Дедушка мальчика, по словам омбудсмена, находится на Украине, но не торопится приезжать и оформлять документы.

"Мы ждем мудрого решения. Я надеюсь, что положительно разрешится эта тема. Наши доводы будут услышаны, я не вижу нарушений в том, чтобы передать мальчика под опеку семье Тарасенко. Ребенок пока по-прежнему находится в доме малютки и уже даже ветрянкой переболел. Это все неправильно, так не должно быть", - сказала Клюева журналистам.

По ее словам, дедушка мальчика поставлен в известность о смерти своей дочери, однако за последние два месяца так и не изъявил желания приехать в Крым для оформления опеки над внуком.

"Он не интересуется внуком. Ждать, что он приедет, глупо", - сказала Клюева.