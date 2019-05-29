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РИА Новости

Омбудсмен ждет решения опеки по делу ребенка, чья мать умерла в Крыму

Вчера, 16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Решение с опекой над годовалым мальчиком, чья мать умерла от рака, до сих пор не принято, ребенок по-прежнему содержится в доме малютки и уже успел переболеть ветрянкой, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.
Ранее Клюева сообщала, что мать мальчика, которой диагностировали онкозаболевание, обратилась в администрацию Симферополя с просьбой после ее смерти отдать сына под опеку многодетной семье Тарасенко, однако воля ее так и не была исполнена. Омбудсмен отметила, что женщина имела законное право написать заявление, выбрав конкретных людей для передачи ее ребенка под опеку. Дедушка мальчика, по словам омбудсмена, находится на Украине, но не торопится приезжать и оформлять документы.
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Еще одна история про живодерство опеки. ⠀ Мама годовалого Вити умерла от рака в апреле. Она давно знала, что скоро умрет. Поэтому заранее решила, что, когда умрет, второй мамой для сына станет тетя Валя — ее подруга, ухаживавшая за ней до последней минуты, сама многодетная мать. ⠀ Перед смертью мама Вити успела официально попросить опеку передать сына тете Вале. После своих похорон. ⠀ Но девушки из опеки — существа не сентиментальные. Им бы в очистке служить — самое подходящее. Несмотря на мольбы умирающей матери и душераздирающее отчаяние тети Вали, к которой Витя уже привык, грозные чиновные девушки забрали мальчика в детдом. ⠀ А потом решили передать дедушке. В Киев. Не спросив дедушку, нужен ли ему годовалый Витя. ⠀ Дедушка, к слову, ни с дочерью, ни с внуком не общался. ⠀ Мы вмешались в эту историю. Обратились в прокуратуру, к местному омбудсмену. Та лично пообещала нам держать дело на контроле. Тете Вале помогли собрать все документы и очень, очень, ОЧЕНЬ надеемся, что девушки-чиновники примут единственное человеческое решение. Тогда нам не придется вмешивать в эту историю еще и разных не менее несентиментальных парней.

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

"Мы ждем мудрого решения. Я надеюсь, что положительно разрешится эта тема. Наши доводы будут услышаны, я не вижу нарушений в том, чтобы передать мальчика под опеку семье Тарасенко. Ребенок пока по-прежнему находится в доме малютки и уже даже ветрянкой переболел. Это все неправильно, так не должно быть", - сказала Клюева журналистам.
По ее словам, дедушка мальчика поставлен в известность о смерти своей дочери, однако за последние два месяца так и не изъявил желания приехать в Крым для оформления опеки над внуком.
"Он не интересуется внуком. Ждать, что он приедет, глупо", - сказала Клюева.
Омбудсмен подчеркнула, что окончательное решение о предоставлении семьи Тарасенко права по опеке над мальчиком принимает глава администрации Симферополя Наталья Маленко.
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Наталья МаленкоИрина КлюеваРеспублика КрымКрымОбщество
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