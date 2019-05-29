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РИА Новости

Могерини призвала ввести мораторий на любые кампании Сербии и Косово

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС считает необходимым ввести полный мораторий на любые кампании со стороны Приштины и Белграда на период переговоров, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Необходимо в тот момент, когда мы начнем вместе с обеими сторонами двигаться в сторону переговоров на высоком уровне, к которым, со своей стороны, я готова хоть завтра утром, создать защитную атмосферу, своего рода мораторий, полную приостановку разного рода кампаний с обеих сторон, чтобы создать обстановку для переговоров", - заявила она в среду журналистам.
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Могерини вновь призвала Косово отменить решение о пошлинах на сербские и боснийские товары, что стало бы первым шагом к разблокированию ситуации. По ее мнению, стороны еще могут возобновить диалог по всеобъемлющему соглашению.
"Это в интересах обеих сторон, чем раньше они смогут, тем будет лучше. С нашей стороны мы не будем диктовать или вносить на стол какие-либо внешние предложения", - сказала она.
По словам главы дипломатии ЕС, сейчас могут сложиться условия для возможной международной поддержки этому соглашению, поэтому она призывает "стороны двигаться как можно быстрее".
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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