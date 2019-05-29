Могерини призвала ввести мораторий на любые кампании Сербии и Косово

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. ЕС считает необходимым ввести полный мораторий на любые кампании со стороны Приштины и Белграда на период переговоров, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Необходимо в тот момент, когда мы начнем вместе с обеими сторонами двигаться в сторону переговоров на высоком уровне, к которым, со своей стороны, я готова хоть завтра утром, создать защитную атмосферу, своего рода мораторий, полную приостановку разного рода кампаний с обеих сторон, чтобы создать обстановку для переговоров", - заявила она в среду журналистам.

Могерини вновь призвала Косово отменить решение о пошлинах на сербские и боснийские товары, что стало бы первым шагом к разблокированию ситуации. По ее мнению, стороны еще могут возобновить диалог по всеобъемлющему соглашению.

"Это в интересах обеих сторон, чем раньше они смогут, тем будет лучше. С нашей стороны мы не будем диктовать или вносить на стол какие-либо внешние предложения", - сказала она.

По словам главы дипломатии ЕС, сейчас могут сложиться условия для возможной международной поддержки этому соглашению, поэтому она призывает "стороны двигаться как можно быстрее".

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.