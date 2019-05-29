Подросток, напавший на школьницу в Вольске, не признал вину в покушении

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, заявил в среду, что не признает вину в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в Вольском районном суде, где рассматривается ходатайство об аресте подозреваемого.
"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", - процитировал слова подростка собеседник агентства.
Ранее следствие направило в суд ходатайство об аресте юноши на два месяца. По данным СУ СК, 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело о покушении на убийство, дома у него провели обыски, а сам он задержан.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток с 2017 года состоит на учете у психиатра, он учился плохо.