Подросток, напавший на школьницу в Вольске, не признал вину в покушении

Ранее следствие направило в суд ходатайство об аресте юноши на два месяца. По данным СУ СК, 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело о покушении на убийство, дома у него провели обыски, а сам он задержан.