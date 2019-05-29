Многодетные семьи Поморья смогут выбрать земельный участок или компенсацию

"Сумма названа не случайно. Расчеты показали, что столько в среднем составляет первоначальный взнос по ипотеке. Решение совершенно правильное, нацеленное на поддержку многодетных семей. Мы все понимаем, что в силу объективных обстоятельств, в том числе и финансовых, организационных, на выделяемых участках приходилось очень долго доводить до ума инфраструктуру. Есть хорошие проекты в Вельске, Коряжме, Северодвинске, но есть и очевидные трудности. После их оценки и был сформирован этот законопроект", - приводит пресс-служба комментарий главы региона Игоря Орлова.