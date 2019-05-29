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РИА Новости
Архангельская область

Многодетные семьи Поморья смогут выбрать земельный участок или компенсацию

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая – РИА Новости. Многодетным семьям Поморья по их желанию взамен безвозмездного предоставления в собственность земельного участка может быть произведена денежная выплата в размере 210 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Депутаты Архангельского областного собрания внесли соответствующие изменения в региональный закон "О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан".

"Сумма названа не случайно. Расчеты показали, что столько в среднем составляет первоначальный взнос по ипотеке. Решение совершенно правильное, нацеленное на поддержку многодетных семей. Мы все понимаем, что в силу объективных обстоятельств, в том числе и финансовых, организационных, на выделяемых участках приходилось очень долго доводить до ума инфраструктуру. Есть хорошие проекты в Вельске, Коряжме, Северодвинске, но есть и очевидные трудности. После их оценки и был сформирован этот законопроект", - приводит пресс-служба комментарий главы региона Игоря Орлова.

Денежная выплата имеет целевой характер и может быть использована на приобретение или строительство жилья, погашение ипотечного кредита. В случае ее нецелевого расходования, средства подлежат возврату добровольно либо в судебном порядке.
"Денежная выплата, как и выделение земельного участка, станет первоначальным шагом к обеспечению достойных условий жизни многодетных семей. Кроме того, сумма будет индексироваться, исходя из возможностей бюджета и экономической ситуации", - подчеркнул Орлов.
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