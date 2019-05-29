Экс-главу Дальневосточной оперативной таможни арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля", - сказала она, отметив, что Фомину вменяется особо крупная взятка (ее сумма пока неизвестна).

На момент ареста Фомин числился уже безработным. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом в 70-кратном размере от полученной взятки/взяток.

Свой пост Фомин покинул почти год назад: как сообщил тогда РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, он уволился по собственному желанию.

Накануне его отставки сотрудники ФСБ провели проверку в Дальневосточной оперативной таможне. Еще ранее был арестован бывший первый заместитель начальника вышестоящей организации – Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров.

По версии следствия, в 2015–2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие.