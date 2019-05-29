Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T16:29Z
https://ria.ru/20190529/1555074409.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155507/54/1555075417_263:0:2372:1186_1036x0_80_0_0_6d577e831e0d0e9943328134628bca51.jpg
РИА Новости

В Мурманской области украли мост через реку

Вчера, 16:29
32819
© Фото : страница "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК" во ВКонтактеМост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
Мост через реку Умба в Мурманской области с отсутствующими пролетами
© Фото : страница "СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК" во ВКонтакте
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Мурманской области пропал мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова в комментарии "Российской газете".
Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.
Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.

"Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится", — цитирует газета представителя администрации Кировска Татьяну Никуличеву.

Как отмечает РГ, до 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка. Затем ее разобрали, однако сам пролет моста до недавнего времени оставался на месте.
Взлом двери
30 декабря 2017, 08:00
Десять лет строгого за рыбу: самые нелепые кражи
109787347
Мурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Находки на месте захоронения русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов, на севере Крыма в районе города Армянска
В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
Лента новостейМолния