В Мурманской области украли мост через реку

Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.

Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.

"Пропавший мост много лет не использовался и на городском балансе не числится", — цитирует газета представителя администрации Кировска Татьяну Никуличеву.

Как отмечает РГ, до 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка. Затем ее разобрали, однако сам пролет моста до недавнего времени оставался на месте.