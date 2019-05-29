Участники "Футбола для дружбы" пройдут обучение по спортивной программе

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Юные участники финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" 29 и 30 мая познакомятся друг с другом в лагере Дружбы в Мадриде и пройдут обучение по гуманитарной и спортивной программам, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

На занятиях в школе "Девяти ценностей" юные участники будут создавать совместные проекты, посвященные ценностям "Футбола для дружбы". Также они посетят лекции и мастер-классы известных спортсменов, журналистов и профессионалов в других областях. В частности, своим мастерством с детьми поделится британский художник Билл Эспри — создатель серии комиксов "Love is…" и талисманов программы "Футбол для дружбы": собаки Фредди и кошки Фрейды. Он поможет юным участникам "Футбола для дружбы" освоить основы иллюстрации.

"Я участвую в мероприятиях программы уже несколько лет и все равно каждый раз поражаюсь удивительной атмосфере Международного лагеря Дружбы. Здесь я всегда вижу увлеченных ребят, с радостью открывающих друг другу свои сердца. Когда я смотрю, как юные участники программы учатся и тренируются вместе, я обретаю веру в счастливое и мирное будущее, полное невероятных открытий и творческих прорывов, которые ребятам предстоит совершить", — приводятся в пресс-релизе слова Билла Эспри.

Юные футболисты будут готовиться в лагере к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" 2019. По результатам открытой жеребьевки 12-летние мальчики и девочки объединятся в Международные сборные Дружбы.

Футболистов ждут тренировки от признанных профессионалов футбольного мира и участников предыдущих сезонов программы "Футбол для дружбы". Своим опытом поделятся игрок Академии ФК "Ювентус", участник второго сезона "Футбола для дружбы" Лука Маркович и футболист молодёжной команды "Ростов" Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы.

"Как только я узнал, что буду играть на Чемпионате мира по "Футболу для дружбы", я стал с волнением ждать встречи с партнерами по команде. Мне безумно интересно познакомиться с ребятами из других стран, которые любят футбол так же сильно, как я. У нас будет всего два дня, чтобы познакомиться, подстроиться под стиль игры друг друга и превратиться в настоящую команду. Уверен, тренировки в Международном лагере Дружбы будут очень насыщенными и помогут мне отточить и технику игры, и навыки работы в команде", — рассказал 12-летний Юный футболист из Италии Франческо Каприо.

Спортивные журналисты из ведущих мировых СМИ проведут мастер-классы для юных журналистов, работающих в Международном детском пресс-центре программы "Футбол для дружбы".

Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В числе мероприятий Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдёт на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в Мадриде на площади Плаза-Майор.1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе "Метрополитано".