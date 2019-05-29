Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T16:29Z
https://ria.ru/20190529/1555074387.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155507/40/1555074031_0:132:1280:852_1036x0_80_0_0_a7980c3a573b0731b4dc915d80fb875d.jpg
РИА Новости

Участники "Футбола для дружбы" пройдут обучение по спортивной программе

Вчера, 16:29
26
© Фото : Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы"Участники "Футбола для дружбы" пройдут обучение по спортивной программе
Участники Футбола для дружбы пройдут обучение по спортивной программе
© Фото : Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Юные участники финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" 29 и 30 мая познакомятся друг с другом в лагере Дружбы в Мадриде и пройдут обучение по гуманитарной и спортивной программам, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
На занятиях в школе "Девяти ценностей" юные участники будут создавать совместные проекты, посвященные ценностям "Футбола для дружбы". Также они посетят лекции и мастер-классы известных спортсменов, журналистов и профессионалов в других областях. В частности, своим мастерством с детьми поделится британский художник Билл Эспри — создатель серии комиксов "Love is…" и талисманов программы "Футбол для дружбы": собаки Фредди и кошки Фрейды. Он поможет юным участникам "Футбола для дружбы" освоить основы иллюстрации.

"Я участвую в мероприятиях программы уже несколько лет и все равно каждый раз поражаюсь удивительной атмосфере Международного лагеря Дружбы. Здесь я всегда вижу увлеченных ребят, с радостью открывающих друг другу свои сердца. Когда я смотрю, как юные участники программы учатся и тренируются вместе, я обретаю веру в счастливое и мирное будущее, полное невероятных открытий и творческих прорывов, которые ребятам предстоит совершить", — приводятся в пресс-релизе слова Билла Эспри.

Юные футболисты будут готовиться в лагере к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" 2019. По результатам открытой жеребьевки 12-летние мальчики и девочки объединятся в Международные сборные Дружбы.
Футболистов ждут тренировки от признанных профессионалов футбольного мира и участников предыдущих сезонов программы "Футбол для дружбы". Своим опытом поделятся игрок Академии ФК "Ювентус", участник второго сезона "Футбола для дружбы" Лука Маркович и футболист молодёжной команды "Ростов" Гоча Гогричиани, принимавший участие в Первом сезоне программы.
"Как только я узнал, что буду играть на Чемпионате мира по "Футболу для дружбы", я стал с волнением ждать встречи с партнерами по команде. Мне безумно интересно познакомиться с ребятами из других стран, которые любят футбол так же сильно, как я. У нас будет всего два дня, чтобы познакомиться, подстроиться под стиль игры друг друга и превратиться в настоящую команду. Уверен, тренировки в Международном лагере Дружбы будут очень насыщенными и помогут мне отточить и технику игры, и навыки работы в команде", — рассказал 12-летний Юный футболист из Италии Франческо Каприо.
Международная детская социальная программа ПАО 2Газпром Футбол для дружбы
27 мая, 14:50
Финал ЧМ по "Футболу для дружбы" будет транслироваться онлайн
Спортивные журналисты из ведущих мировых СМИ проведут мастер-классы для юных журналистов, работающих в Международном детском пресс-центре программы "Футбол для дружбы".
Финальные мероприятия Седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В числе мероприятий Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдёт на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в Мадриде на площади Плаза-Майор.1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдёт на стадионе "Метрополитано".
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
000000
Обсудить 0
«Футбол для дружбы»
Рекомендуем
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года
РИА
Новости
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье к 2024 году доля региональных дорог вырастет до 34%
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Дирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
"Квадра" может вложить 2,6 млрд рублей в модернизацию Смоленской ТЭЦ-2
Машинный зал тепловой станции
Правкомиссия отобрала по "квоте" 15 проектов модернизации ТЭС на 1783 МВт
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот открывает прямые рейсы между Краснодаром и Симферополем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: дошкольным образованием в Верхневолжье охвачены 100% детей
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
Ливень и штормовой ветер в Москве
Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
Рейтинговое агентство Moody's
Moody’s повысило рейтинг Новикомбанка до уровня Ва3 с прогнозом стабильный
Архангельск
Многодетные семьи Поморья смогут выбрать земельный участок или компенсацию
Минэнерго РФ: инвестиции на модернизацию ТЭС составят около 142 млрд рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителя московского управления на транспорте СК задержали за взятку
Лента новостейМолния