Лавров принял участие в открытии памятника словенскому просветителю

ШМАРТНО-ПРИ-ЛИТИИ (Словения), 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в открытии памятника просветителю, автору первого русско-словенского и словенско-русского словаря Даворину Хостнику, передает корреспондент РИА Новости.

"Наша общая задача - сохранить и приумножить заложенные Даворином Хостником и последующими поколениями наших соотечественников основы выстраивания отношений в духе взаимного уважения, открытости и, главное, передать молодежи накопленный бесценный опыт нашего сотрудничества", - сказал Лавров.

"Наши контакты в сфере культуры, науки, образования остаются одной из несущих опор наших добрых дружеских двусторонних связей", - добавил он.