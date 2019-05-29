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РИА Новости

Лавров принял участие в открытии памятника словенскому просветителю

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ШМАРТНО-ПРИ-ЛИТИИ (Словения), 29 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в открытии памятника просветителю, автору первого русско-словенского и словенско-русского словаря Даворину Хостнику, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша общая задача - сохранить и приумножить заложенные Даворином Хостником и последующими поколениями наших соотечественников основы выстраивания отношений в духе взаимного уважения, открытости и, главное, передать молодежи накопленный бесценный опыт нашего сотрудничества", - сказал Лавров.
"Наши контакты в сфере культуры, науки, образования остаются одной из несущих опор наших добрых дружеских двусторонних связей", - добавил он.
Лавров также выразил от лица России высокую оценку позиции словенского руководства в том, что касается общих страниц истории двух государств.Министр отметил, что в Словении очень бережно относятся к захоронениям советских воинов.
Мирослав Церар
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