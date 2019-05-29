Ростовская область направит 770 млн рублей на завершение домов-долгостроев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Порядка 770 миллионов рублей будет направлено в текущем году на завершение строительства в Ростовской области домов-долгостроев, сообщает правительство региона со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергея Куца.

"На завершение строительства многоквартирных домов-долгостроев с высокой степенью строительной готовности в этом году будет направлено порядка 770 миллионов рублей", - сказал министр.

Он напомнил, что в регионе действует областной закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства". Согласно правкам в закон, внесенным в феврале текущего года по инициативе губернатора региона Василия Голубева, появилась возможность предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение проблемных объектов к инженерным сетям.

Также стало возможным изъятие органом местного самоуправления земельного участка у недобросовестного застройщика. Кроме того, муниципалитетам позволено самостоятельно определять, какие проблемные дома невозможно достроить.

Инвесторам, обеспечивающим права дольщиков на получение жилья, предоставляются компенсации. "Одной из наиболее эффективных мер господдержки является предоставление инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов. При этом инвестор предоставляет пострадавшим участникам долевого строительства жилые помещения в ином доме", - сказал Куц.