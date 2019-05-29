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РИА Новости
Ростовская область

Ростовская область направит 770 млн рублей на завершение домов-долгостроев

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Порядка 770 миллионов рублей будет направлено в текущем году на завершение строительства в Ростовской области домов-долгостроев, сообщает правительство региона со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергея Куца.
"На завершение строительства многоквартирных домов-долгостроев с высокой степенью строительной готовности в этом году будет направлено порядка 770 миллионов рублей", - сказал министр.
Он напомнил, что в регионе действует областной закон "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства". Согласно правкам в закон, внесенным в феврале текущего года по инициативе губернатора региона Василия Голубева, появилась возможность предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение проблемных объектов к инженерным сетям.
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Также стало возможным изъятие органом местного самоуправления земельного участка у недобросовестного застройщика. Кроме того, муниципалитетам позволено самостоятельно определять, какие проблемные дома невозможно достроить.
Инвесторам, обеспечивающим права дольщиков на получение жилья, предоставляются компенсации. "Одной из наиболее эффективных мер господдержки является предоставление инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов. При этом инвестор предоставляет пострадавшим участникам долевого строительства жилые помещения в ином доме", - сказал Куц.
В рамках реализации указанного механизма в сентябре прошлого года ростовские власти заключили соглашение с инвестором – "Строительное управление–1 "ЮгСтройИнвест-Дон", в соответствии с которым предусматривается обеспечение прав 773 пострадавших участников долевого строительства путем предоставления иных жилых помещений. В рамках соглашения с начала 2019 года 79 обманутым дольщикам уже вручены ключи от квартир, еще 449 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будут обеспечены жильем в третьем квартале текущего года.
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