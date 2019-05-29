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РИА Новости

Индийский YouTube-канал первым в мире набрал сто миллионов подписчиков

Вчера, 16:23
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CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube
CC0 / StockSnap /
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Индийский канал T-series установил рекорд, собрав 100 миллионов подписчиков на видеохостинговом сайте YouTube.
"Самый большой YouTube канал, T-Series смог достичь новой вехи в истории YouTube, и первым пересек черту в 100 миллионов подписчиков (#100MillionSubscribers). Спасибо, что сопровождали нас на этом пути. T-Series – заставляем Индию гордиться", - говорится в сообщении канала в Twitter.
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14 декабря 2018, 20:43
Худшее видео: на YouTube установлен рекорд по дизлайкам
По информации СМИ, в последние месяцы T-series, в основном размещающий музыкальные видео, вел напряженную борьбу за первенство на YouTube с другим каналом, принадлежащим видеоблогеру PewDiePie. Его канал долгое время был самым крупным на платформе, однако сейчас разница в количестве подписчиков составляет около 3,8 миллионов.
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YouTubeИндияТехнологииВ мире
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