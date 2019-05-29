В Сирии трое бойцов SDF погибли при взрыве автомобиля, сообщили СМИ

ДАМАСК, 29 мая – РИА Новости. Трое бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в среду в результате подрыва их автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийская проправительственная газета al-Watan.
"Трое членов SDF погибли из-за подрыва их заминированного военного автомобиля рядом с деревней аз-Зур провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает газета.
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Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В январе замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск активизировал переговоры с курдами на северо-востоке страны в свете возможной операции турецких ВС. Микдад напомнил о нескольких раундах переговоров с курдами, которые провели сирийские власти в 2018 году. По его словам, он остается позитивно настроенным и не считает, что "ситуация зашла в тупик".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России