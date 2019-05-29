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РИА Новости

Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта

Вчера, 16:21
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британский подросток Какпер Краузе вышел из трехнедельной комы после того, как его мать распылила его любимый дезодорант, сообщила Daily Mail.
В феврале этого года 13-летний школьник отправился кататься на лодке с друзьями и упал за борт. Подросток не умел плавать и провел под водой приблизительно 25 минут.
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В реанимацию Какпера доставили на вертолете. Он остался жив, но впал в кому. Около трех недель подросток не реагировал ни на какие внешние раздражители, врачи опасались, что из-за нехватки кислорода в мозге произошли необратимые изменения.
Все изменилось в тот день, когда медсестра, которой предстояло вымыть пациента, предложила матери принести его любимые туалетные принадлежности. Женщина распылила дезодорант сына возле его кровати, и он тут же открыл глаза.
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Врачи рекомендуют стимулировать чувства пациентов в коме разными способами: говорить с ними, включать музыку, держать за руку, использовать знакомые ароматы. Для Краузе сработало именно последнее.
К настоящему моменту Какпер почти полностью восстановился, у него остаются небольшие проблемы с речью и правой рукой. По словам мальчика, теперь он будет считать дезодорант своим талисманом.
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