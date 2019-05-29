Мать вывела подростка из комы с помощью дезодоранта

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британский подросток Какпер Краузе вышел из трехнедельной комы после того, как его мать распылила его любимый дезодорант, сообщила Британский подросток Какпер Краузе вышел из трехнедельной комы после того, как его мать распылила его любимый дезодорант, сообщила Daily Mail

В феврале этого года 13-летний школьник отправился кататься на лодке с друзьями и упал за борт. Подросток не умел плавать и провел под водой приблизительно 25 минут.

В реанимацию Какпера доставили на вертолете. Он остался жив, но впал в кому. Около трех недель подросток не реагировал ни на какие внешние раздражители, врачи опасались, что из-за нехватки кислорода в мозге произошли необратимые изменения.

Все изменилось в тот день, когда медсестра, которой предстояло вымыть пациента, предложила матери принести его любимые туалетные принадлежности. Женщина распылила дезодорант сына возле его кровати, и он тут же открыл глаза.

Врачи рекомендуют стимулировать чувства пациентов в коме разными способами: говорить с ними, включать музыку, держать за руку, использовать знакомые ароматы. Для Краузе сработало именно последнее.