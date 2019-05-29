Пресс-конференция, посвященная проекту "Гастрономическая карта России"

Участники:
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- координатор проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Екатерина ШАПОВАЛОВА;
- президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь БУХАРОВ.
Проект работающий уже третий год, приобретает все большую популярность как внутри страны, так и за ее пределами. В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке к Международному гастрономическому фестивалю в Териберке Мурманской области, который позволит еще одному региону показать лучшее в сфере гастрономии и продемонстрировать свою привлекательность для туристов со всего мира. Также будет представлен план мероприятий, которые пройдут в рамках проекта в Москве, и освещена программа "Гастрономическая карта России на Google Maps", которая уже пользуется спросом у иностранных туристов, приезжающих в нашу страну.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- координатор проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" Екатерина ШАПОВАЛОВА;
- президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь БУХАРОВ.
Проект работающий уже третий год, приобретает все большую популярность как внутри страны, так и за ее пределами. В ходе мероприятия речь пойдет о подготовке к Международному гастрономическому фестивалю в Териберке Мурманской области, который позволит еще одному региону показать лучшее в сфере гастрономии и продемонстрировать свою привлекательность для туристов со всего мира. Также будет представлен план мероприятий, которые пройдут в рамках проекта в Москве, и освещена программа "Гастрономическая карта России на Google Maps", которая уже пользуется спросом у иностранных туристов, приезжающих в нашу страну.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/