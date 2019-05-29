Минфин не собирается компенсировать убытки "Транснефти"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.

После слов Сиуанова советник президента "Транснефти" Игорь Демин министр финансов видит ситуацию в упрощенном виде. Он отметил, что в рамках расследования причин загрязнения нефти ведется следствие, а "Транснефть" фигурирует в нем как потерпевшая сторона.

Демин также напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина. По его словам, никто не назвал это "косяком" в работе министерства.

На заявление советника президента "Транснефти" ответил пресс-секретарь Сиуанова Андрей Лавров. Он отметил, что пример про взрыв автомобиля "некорректный и неясный по своему смыслу".

Из-за чего загрязнилась нефть

В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно.

В частности, заочно арестовали экс-гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищения, поставил в узел слива хлорсодержащую нефть.

Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние.

Поставки через самарские НПЗ идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. По версии следствия, таким образом загрязненная нефть попала в другие страны.

Фигурантами дела, помимо Ружечко, являются еще пять человек. Это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть".