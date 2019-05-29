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РИА Новости

Минфин не собирается компенсировать убытки "Транснефти"

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.
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После слов Сиуанова советник президента "Транснефти" Игорь Демин министр финансов видит ситуацию в упрощенном виде. Он отметил, что в рамках расследования причин загрязнения нефти ведется следствие, а "Транснефть" фигурирует в нем как потерпевшая сторона.
Демин также напомнил о взрыве автомобиля рядом со зданием Минфина. По его словам, никто не назвал это "косяком" в работе министерства.
На заявление советника президента "Транснефти" ответил пресс-секретарь Сиуанова Андрей Лавров. Он отметил, что пример про взрыв автомобиля "некорректный и неясный по своему смыслу".
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27 мая, 11:56
Белоруссия вернула России по "Дружбе" более 80 тысяч тонн "грязной" нефти

Из-за чего загрязнилась нефть

В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно.
В частности, заочно арестовали экс-гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил нефть на сумму не менее миллиона рублей, а чтобы скрыть хищения, поставил в узел слива хлорсодержащую нефть.
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Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние.
Поставки через самарские НПЗ идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. По версии следствия, таким образом загрязненная нефть попала в другие страны.
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"Газпром нефть" оценивает эффект от "грязной" нефти в "Дружбе"
Фигурантами дела, помимо Ружечко, являются еще пять человек. Это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть".
Все шестеро ранее были арестованы решением Самарского районного суда, Ружечко и Трушев – заочно, так как находятся в международном розыске.
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Экономика
Популярные комментарии
...по версии следствия, он вместе с сообщниками похитил нефть на сумму не менее миллиона рублей...Да это его месячная зарплата)) в наше время по мелочам не воруют - посадить могут)) что-то тут не то
29 мая, 17:16
nnemov1989
2300000
Эх Сталина на них нет, а то бы не в розыске находились, а в подвале Лубянки лежали....
29 мая, 16:52
Серж Бонд
1230002
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