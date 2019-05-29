Глава Россельхознадзора не смог улететь из Аргентины из-за забастовки

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и часть российской делегации, которая прибыла в столицу Аргентины на заседание межправительственной комиссии, не смогли улететь в среду в Москву из-за забастовки в стране, сообщил РИА Новости источник в делегации и подтвердил журналистам сам глава ведомства.

Двадцать девятого мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Табло вылетов и прилётов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет – из-за всеобщей забастовки в стране отменены все рейсы, в том числе международных авиакомпаний, свидетельствуют данные аэропортов.

"У нас из-за забастовки рейс отменили, придется лететь позже", - сказал Данкверт журналистам. Глава Россельхознадзора является сопредседателем комиссии России и Аргентины по торгово-экономическому сотрудничеству.

Его представитель уточнила, что у Данкверта вылет должен был быть после обеда, теперь же он перенесен на два часа ночи.

Источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что в среду должны были улететь ещё несколько чиновников, но их рейс также отменили.