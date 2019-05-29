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РИА Новости

Глава Россельхознадзора не смог улететь из Аргентины из-за забастовки

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и часть российской делегации, которая прибыла в столицу Аргентины на заседание межправительственной комиссии, не смогли улететь в среду в Москву из-за забастовки в стране, сообщил РИА Новости источник в делегации и подтвердил журналистам сам глава ведомства.
Двадцать девятого мая в Аргентине проходит забастовка против экономической политики действующих властей, созванная профсоюзами. Табло вылетов и прилётов аргентинских аэропортов окрасились в красный цвет – из-за всеобщей забастовки в стране отменены все рейсы, в том числе международных авиакомпаний, свидетельствуют данные аэропортов.
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"У нас из-за забастовки рейс отменили, придется лететь позже", - сказал Данкверт журналистам. Глава Россельхознадзора является сопредседателем комиссии России и Аргентины по торгово-экономическому сотрудничеству.
Его представитель уточнила, что у Данкверта вылет должен был быть после обеда, теперь же он перенесен на два часа ночи.
Источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что в среду должны были улететь ещё несколько чиновников, но их рейс также отменили.
27-28 мая в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.
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Сергей ДанквертАргентинаРоссельхознадзорВ мире
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