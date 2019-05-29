В сейме Латвии признали, что угроза от российской прессы притянута за уши

РИГА, 29 мая - РИА Новости. Член комиссии Сейма Латвии по правам человека и общественным делам Марис Кучинскис, который также руководит комиссией по нацбезопасности, признал, что проблема угрозы, которая якобы исходит от российской прессы, притянута за уши, передает в среду Член комиссии Сейма Латвии по правам человека и общественным делам Марис Кучинскис, который также руководит комиссией по нацбезопасности, признал, что проблема угрозы, которая якобы исходит от российской прессы, притянута за уши, передает в среду Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет Sputnik, вопрос о том, нужно ли осуществлять контроль над продажей российских печатных изданий в Латвии, был вынесен во вторник на обсуждение на совместном заседании комиссии по иностранным делам и комиссии по правам человека и общественным делам Сейма балтийской республики.

"В Латвии продается 241 печатное издание из России, однако доля российских газет и журналов в общем объеме прессы в Латвии небольшая - около 7,8% от общего числа экземпляров, показало исследование S1A Preses serviss по заказу министерства культуры. Наиболее популярны не ежедневные новостные издания, а журналы и газеты о развлечениях и хобби, а также кроссворды", - говорится в сообщении.

Как отмечает Sputnik, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Нацблок) высказал опасения, что даже в изданиях про хобби и развлечения может присутствовать "предвыборная агитация и информация, угрожающая государственной безопасности", которая не подотчетна латвийским учреждениям.

Однако представители Службы госбезопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которые присутствовали на заседании, подтвердили, что до сих пор таких случаев не было констатировано и никакой информации о подобных происшествиях от представителей общественности не поступало. Правда, представителям СГБ и БПБК пришлось признать, что им не хватает ресурсов, чтобы полностью мониторить всю ввозимую из России прессу, хотя определенный мониторинг проводится, добавляется в сообщении.

"В результате член комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Марис Кучинскис, который также руководит комиссией по нацбезопасности, признал, что проблема "притянута за уши", - отмечает Sputnik.

По данным Sputnik Латвия, также депутаты обсудили другие аспекты медиаполитики. Представители министерства культуры и Латвийской ассоциации издателей предложили больше помогать печатным СМИ Латвии, к примеру, снизив для них НДС с 12% до 5%. Для российских изданий, по их мнению, можно было бы сохранить налог 12% или даже увеличить его до 21%, что сделало бы российскую прессу дороже, а значит, снизило бы на нее спрос.

Рихардс Колс предложил другое решение - размещать российские печатные издания на отдельной полке, чтобы читатели могли выбрать прессу по стране, где она была напечатана. Также прозвучало предложение - выдавать особые лицензии на продажу российской прессы, которые можно было бы отнимать, если в изданиях будут констатированы "незаконные в Латвии послания", добавляет Sputnik.