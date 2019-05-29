ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду

"Комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 (город Киев) в порядке самовыдвижения Пригладю Владимира Викторовича", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.