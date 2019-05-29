Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T16:26Z
https://ria.ru/20190529/1555073246.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155293/57/1552935705_0:321:3024:2022_1036x0_80_0_0_dd3512c97924aba5999830347f7085f3.jpg
РИА Новости

ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду

Вчера, 16:04
561
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание ЦИК Украины. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в среду пресс-служба ЦИК.
"Комиссия зарегистрировала кандидата в депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 (город Киев) в порядке самовыдвижения Пригладю Владимира Викторовича", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 16:18
Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
320000
ЦИК УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины
Администрация Зеленского предложила наказывать депутатов за "кнопкодавство"
РИА
Новости
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Партия Саакашвили поддержала решение Зеленского распустить Раду
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
Газеты
В сейме Латвии признали, что угроза от российской прессы притянута за уши
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
ЦИК Украины разрешил 20 организациям наблюдать за выборами в Раду
Владимир Зеленский
Штаб Зеленского надеется, что Рада проголосует за отставку правительства
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Ливень и штормовой ветер в Москве
Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния