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РИА Новости

Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАгитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого "российского следа" в этой истории.
"Я не исключаю, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого "российского следа" в этой истории. Как мы понимаем, это была крупнейшая провокация, хорошо организованная постановка, целью которой было пошатнуть конструктивное сотрудничество Москвы и Вены. Возможно, вброс связан с выборами в Европарламент. Но здесь усилия провокаторов оказались тщетными", - сказал Слуцкий журналистам в среду.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 12:17
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Политик подчеркнул, что подобные "грязные методы" недопустимы, и об этом необходимо заявлять на всех международных площадках.
"В этот спектакль были втянуты авторитетнейшие немецкие издания, раскрутившие, как оказывается, очередную фальшивку с крайне негативными последствиями для австрийского политикума. Даже Welt не отрицает, что злополучное видео было организованной ловушкой для вице-канцлера (Хайнц-Кристиана) Штрахе, выступающего за отмену санкций против России. Налицо случай грубого вмешательства в дела одного из старейших европейских государств с явно антироссийским налетом", - заключил он.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
28 мая, 19:30
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
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Леонид СлуцкийХайнц-Кристиан ШтрахеОБСЕАвстрияРоссияВ мире
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