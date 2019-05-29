Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого "российского следа" в этой истории.

"Я не исключаю, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого "российского следа" в этой истории. Как мы понимаем, это была крупнейшая провокация, хорошо организованная постановка, целью которой было пошатнуть конструктивное сотрудничество Москвы и Вены. Возможно, вброс связан с выборами в Европарламент. Но здесь усилия провокаторов оказались тщетными", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик подчеркнул, что подобные "грязные методы" недопустимы, и об этом необходимо заявлять на всех международных площадках.

"В этот спектакль были втянуты авторитетнейшие немецкие издания, раскрутившие, как оказывается, очередную фальшивку с крайне негативными последствиями для австрийского политикума. Даже Welt не отрицает, что злополучное видео было организованной ловушкой для вице-канцлера (Хайнц-Кристиана) Штрахе, выступающего за отмену санкций против России. Налицо случай грубого вмешательства в дела одного из старейших европейских государств с явно антироссийским налетом", - заключил он.