Президент Латвии намерен общаться с русскоязычными СМИ на латышском

"Русский язык я знаю не слишком хорошо. Я учил русский язык в школе, у меня были хорошие оценки. В Латвии я использую государственный язык, и так я буду поступать дальше и в отношении СМИ, которые вещают на другом языке. Поэтому я бы с удовольствием пришел на интервью (в русскоязычные СМИ) и говорил бы на государственном языке", - сказал Левитс на своей первой пресс-конференции.