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РИА Новости
Медиавойны

Президент Латвии намерен общаться с русскоязычными СМИ на латышском

Вчера, 16:03
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© REUTERS / Ints KalninsИзбранный президент Латвии Эгилс Левитс в парламенте. 29 мая 2019
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в парламенте. 29 мая 2019
© REUTERS / Ints Kalnins
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в парламенте. 29 мая 2019
РИГА, 29 мая – РИА Новости. Избранный президент Латвии Эгилс Левитс намерен общаться с русскоязычными СМИ на латышском языке, но не планирует отказывать им в интервью.
Левитс в среду на внеочередном заседании Сейма был избран президентом.
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"Русский язык я знаю не слишком хорошо. Я учил русский язык в школе, у меня были хорошие оценки. В Латвии я использую государственный язык, и так я буду поступать дальше и в отношении СМИ, которые вещают на другом языке. Поэтому я бы с удовольствием пришел на интервью (в русскоязычные СМИ) и говорил бы на государственном языке", - сказал Левитс на своей первой пресс-конференции.
В Латвии проживают чуть более 1,9 миллиона человек, около 40% из них – русскоязычные. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержали эту инициативу.
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