Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Воздушное судно ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 вылетело с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени оно подлетело к берегам Крыма.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.