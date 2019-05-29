Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T16:02Z
https://ria.ru/20190529/1555073060.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153220/98/1532209840_0:71:1025:647_1036x0_80_0_0_0b13c6179748c047f8a67e92244aff03.jpg
РИА Новости

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Вчера, 16:02
1683
© Фото : Mike FreerАмериканский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion
Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion
© Фото : Mike Freer
Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 вылетело с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени оно подлетело к берегам Крыма.
По данным на 13:10 мск, самолет все еще проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.
Он закончил миссию в 14:40 мск.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.
Американский реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V
24 апреля, 11:07
Военный эксперт: США поставили "на поток" воздушную разведку у границ РФАмериканский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в акватории Черного моря. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобные полеты самолетов США и НАТО в последнее время стали системой.
1000168
РоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
РИА
Новости
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
Сергей Доренко
Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины зарегистрировал первого кандидата на выборах в Раду
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене
Россия может поднять в ОБСЕ вопрос о политическом скандале в Австрии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Россия будет готова к переговорам по ДРСМД при инициативе США, заявили в ГД
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Появилось видео сборки первого серийного Су-57
Появилось видео сборки первого серийного Су-57
Газеты
В сейме Латвии признали, что угроза от российской прессы притянута за уши
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе рядом с Крымом
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
Лента новостейМолния