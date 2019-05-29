Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американский самолет радиоэлектронной разведки заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Воздушное судно ВВС США Lockheed EP-3E Aries II с регистрационным номером 157316 вылетело с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. В 12:15 по московскому времени оно подлетело к берегам Крыма.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 29 мая 2019 г.
Продолжает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/hGukBdi2fA
По данным на 13:10 мск, самолет все еще проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья России.
Он закончил миссию в 14:40 мск.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в том числе американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Минобороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.
24 апреля, 11:07Военный эксперт: США поставили "на поток" воздушную разведку у границ РФАмериканский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в акватории Черного моря. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобные полеты самолетов США и НАТО в последнее время стали системой.